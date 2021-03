Instagram lavora ad una nuova versione: sarà esclusiva per gli under 13 (Di venerdì 19 marzo 2021) Sembrerebbe che Instagram abbia intenzione di creare una versione alternativa del social network dedicata agli under 13 Continuano le azioni da parte dei vari social network volte a salvaguardare gli utenti più giovani. Dopo YouTube che ha ideato da tempo YouTube Kids e TikTok che ha imposto un limite minimo di età per l’iscrizione, ora L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Sembrerebbe cheabbia intenzione di creare unaalternativa del social network dedicata agli13 Continuano le azioni da parte dei vari social network volte a salvaguardare gli utenti più giovani. Dopo YouTube che ha ideato da tempo YouTube Kids e TikTok che ha imposto un limite minimo di età per l’iscrizione, ora L'articolo proviene da Inews.it.

