Instagram e WhatsApp down: improvviso blocco, milioni di utenti senza connessione (Di venerdì 19 marzo 2021) Instagram e WhatsApp in down: nessuna spiegazione al momento per l’improvviso blocco. Disagi per milioni di utenti in tutto il mondo “5xx Server Error”. E’ questo il messaggio che gli utenti stanno leggendo in queste ore quando provano a collegarsi su Instagram o provano ad inviare un messaggio su WhasApp. Problemi di server ancora non decifrabili la causa dell’improvviso blocco che sta creando ingenti problemi agli utenti. Che utilizzano soprattutto l’App di messaggistica istantanea anche per lavoro. Dalle 18 di oggi i primi problemi di connessione, con l’oscuramento che poi è arrivato sia per il social network ormai più utilizzato anche dai ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 marzo 2021)in: nessuna spiegazione al momento per l’. Disagi perdiin tutto il mondo “5xx Server Error”. E’ questo il messaggio che glistanno leggendo in queste ore quando provano a collegarsi suo provano ad inviare un messaggio su WhasApp. Problemi di server ancora non decifrabili la causa dell’che sta creando ingenti problemi agli. Che utilizzano soprattutto l’App di messaggistica istantanea anche per lavoro. Dalle 18 di oggi i primi problemi di, con l’oscuramento che poi è arrivato sia per il social network ormai più utilizzato anche dai ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - tuttouomini : Whatsapp e instagram non funzionano sono down perchè - - mariiiituuuu : SONO TORNATI MI SIETE MANCATI #WHATSAPP #instagram -