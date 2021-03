Insonnia, la pandemia ci ha rubato il sonno: ecco quali sono i rimedi “soft” per dormire bene (Di venerdì 19 marzo 2021) La pandemia ci ha “rubato” il sonno. Infatti, da quando è esplosa l’emergenza Covid-19 sono sempre più numerosi gli italiani che di notte non riescono a chiudere occhio e quando lo fanno tendono ad avere un sonno disturbato. “L’Insonnia è una delle conseguenze della situazione che stiamo vivendo ormai da più di un anno”, conferma Eleonora Iacobelli, presidente Eurodap (Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico) e responsabile Trainer Bioequilibrium, che punta i riflettori su questa problematica in vista della Giornata Mondiale del sonno che si celebra il 19 marzo. “A causa della pandemia si è verificato un aumento dei disturbo del sonno di circa il 40 per cento”, aggiunge. Già prima che il nuovo coronavirus sconvolgesse il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Laci ha “” il. Infatti, da quando è esplosa l’emergenza Covid-19sempre più numerosi gli italiani che di notte non riescono a chiudere occhio e quando lo fanno tendono ad avere undisturbato. “L’è una delle conseguenze della situazione che stiamo vivendo ormai da più di un anno”, conferma Eleonora Iacobelli, presidente Eurodap (Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico) e responsabile Trainer Bioequilibrium, che punta i riflettori su questa problematica in vista della Giornata Mondiale delche si celebra il 19 marzo. “A causa dellasi è verificato un aumento dei disturbo deldi circa il 40 per cento”, aggiunge. Già prima che il nuovo coronavirus sconvolgesse il ...

