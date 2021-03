Influenza: poco più di 2 mln gli italiani colpiti, 99.500 in una settimana (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Influenza grande assente della stagione invernale 2020-2021: probabilmente grazie alle misure di prevenzione anti-pandemia, la 'faccia buona' dell'emergenza Covid-19 è un'Italia senza Influenza. Lo conferma l'ultimo bollettino della rete di medici sentinella Influnet dell'Istituto superiore di sanità, relativo alla decima settimana del 2021 (8-14 marzo), quando "i casi stimati di sindrome similInfluenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 99.500, per un totale di circa 2.086.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza", ossia tutte tranne Sardegna e Calabria, "il livello di incidenza delle sindromi similInfluenzali è sotto la soglia basale", si legge nel report. L'incidenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos Salute) -grande assente della stagione invernale 2020-2021: probabilmente grazie alle misure di prevenzione anti-pandemia, la 'faccia buona' dell'emergenza Covid-19 è un'Italia senza. Lo conferma l'ultimo bollettino della rete di medici sentinella Influnet dell'Istituto superiore di sanità, relativo alla decimadel 2021 (8-14 marzo), quando "i casi stimati di sindrome simille, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 99.500, per un totale di circa 2.086.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza", ossia tutte tranne Sardegna e Calabria, "il livello di incidenza delle sindromi similli è sotto la soglia basale", si legge nel report. L'incidenza ...

