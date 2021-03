Indice Rt regioni: i dati di oggi 19 marzo, la mappa. Italia a 1.16 (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni venerdì, in questa era Covid , vengono resi noti i dati dell 'Indice Rt in Italia , che nell'ultima settimana 12 - 18 marzo è stabile a 1,16 , come la settimana scorsa . Ma con 16 regioni ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni venerdì, in questa era Covid , vengono resi noti idell 'Rt in, che nell'ultima settimana 12 - 18è stabile a 1,16 , come la settimana scorsa . Ma con 16...

Advertising

teresacapitanio : RT @mgmaglie: Non è accettabile né dal punto di vista cientifico né dal punto di vista statistico decidere se chiuderci o no seguendo l'ind… - TeoBon1978 : RT @mgmaglie: Non è accettabile né dal punto di vista cientifico né dal punto di vista statistico decidere se chiuderci o no seguendo l'ind… - Activnews24 : #Covid19, Bozza #ISS: l'indice RT è sopra 1 in 16 Regioni, vengono segnalate criticità in Campania, Piemonte e Friu… - BusettiCristina : RT @mgmaglie: Non è accettabile né dal punto di vista cientifico né dal punto di vista statistico decidere se chiuderci o no seguendo l'ind… - GianluPower : RT @mgmaglie: Non è accettabile né dal punto di vista cientifico né dal punto di vista statistico decidere se chiuderci o no seguendo l'ind… -