Incidente carro armato | De Carlo M5S | “episodio gravissimo | depositata interrogazione”

Leggi su udine20

(Di venerdì 19 marzo 2021) (foto archivio)“L’registrato nella notte di mercoledì 17 marzo, a Vivaro, in provincia di Pordenone, dove a causa di un errore durante un’esercitazione in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina unsparando verso il centro abitato, in direzione opposta all’area riservata ai tiri, ha centrato un allevamento di galline, rappresenta unsul quale bisogna fare al più presto chiarezza.” lo dichiara in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle FVG, Sabrina De.“È inammissibile che delle manovre di natura militare arrechino rischi o pericoli per i nostri cittadini, operazioni di questo tipo devono svolgersi in totale sicurezza ed è davvero una fortuna che non ci siano state vittime o feriti civili.Le perdite di bestiame ...