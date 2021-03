Incidente carro armato a Pordenone | associazione animalista | faremo esposto

Advertising

il_piccolo : Continua a far discutere l'incidente di ieri - SKatreenS : RT @messveneto: Carro armato dell’esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline: L'incidente si è verificato durante un'eserci… - luc4m4rtin : RT @messveneto: Carro armato dell’esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline: L'incidente si è verificato durante un'eserci… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: L'incidente è avvenuto nella notte del 17 marzo a Vivaro, i proprietari dell'allevamento si sono accorti di quanto accadut… - MutiCarla : RT @tweetnewsit: L'incidente è avvenuto nella notte del 17 marzo a Vivaro, i proprietari dell'allevamento si sono accorti di quanto accadut… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente carro

...mira e centra allevamento di galline - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Associazioni animaliste sul piede di guerra dopo l 'avvenuto a Vivaro (Pordenone) , dove un...Sono le 23 di mercoledì notte, ilarmato sbaglia mira , il perché sarà da accertare, e fa fuoco sull'allevamento di polli in ... I militari non si sono accorti dell'e sono rientrati in ...Associazioni animaliste sul piede di guerra dopo l'incidente avvenuto a Vivaro (Pordenone), dove un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, ha sbagliato mira e ha centrato u ...VENEZIA. Le galline colpite e affondate dal fuoco... amico dei Lagunari diventano di tendenza. Naturalmente sui social dove l'errore della bocca di fuoco del carro armato dell'Esercito scatena l'ironi ...