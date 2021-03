Inadempienza dei medici, l’Associazione Italiana Persone Down scrive al Prefetto (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon la presente, lo scrivente Sangiuolo Mario, nella qualità di Vicepresidente dell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Benevento; chiede alla Persona dell’Ill. Sig. Prefetto di Benevento nella Persone del Dott. Carlo Torlontano, un incontro urgente al fine di intervenire in maniera immediata sulla gravissima Inadempienza di alcuni medici di medicina generale i quali dissentendo completamente le direttive imposte dall’Unità di Crisi, come da accordo sottoscritto con la Giunta Regionale, commettono una grave omissione di pubblico servizio, non procedendo alla registrazione dei soggetti fragili sulla piattaforma vaccinale. Nonostante i soggetti fragili e le Persone ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon la presente, lonte Sangiuolo Mario, nella qualità di Vicepresidente delsezione di Benevento; chiede alla Persona dell’Ill. Sig.di Benevento nelladel Dott. Carlo Torlontano, un incontro urgente al fine di intervenire in maniera immediata sulla gravissimadi alcunidina generale i quali dissentendo completamente le direttive imposte dall’Unità di Crisi, come da accordo sottoscritto con la Giunta Regionale, commettono una grave omissione di pubblico servizio, non procedendo alla registrazione dei soggetti fragili sulla piattaforma vaccinale. Nonostante i soggetti fragili e le...

