In Veneto 1 917 nuovi casi e 23 decessi Zaia | «I ricoveri gravi vicini alla soglia critica»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nuovo balzo dei contagi e deiCovid in. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +1.917(ieri erano 1.761) individuati a fronte di 44.254 tamponi, con un’incidenza del 4,33% (ieri al 4,17%). Le persone attualmente positive al virus nella regione sono 37.613. Complessivamente, sin da inizio pandemia, iriscontrati nella regione sono stati 362.925. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono invece +23, per un totale di 10.318Covid. Cresce ancora la pressione sugli ospedali della regione. Il numero totale dei pazienti dei ricoverati è pari a 1.829 (+8, ieri erano 1.821), di cui 1.610 in area non(invariato rispetto a ieri) e 219 nei reparti di terapia intensiva (+8 rispetto al giorno ...

I tamponi sono in totale 45.894.515 - di cui 37.977.385 processati con test molecolare e 7..130 ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 29.551 in Lombardia 10.295 in4.830 in ...... seguita da quattro regioni oltre i duemila casi: sono Piemonte (2.374), Campania (2.665),(... Quanto ai tamponi effettuati , tra lunedì e oggi il totale è di.474, a fronte dei 891.060 di una ...Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 17 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.059 su 369.084 tamponi (ieri ...Resta alto il livello dei contagi in Italia in base all'ultimo bollettino del Coronavirus di oggi 16 marzo 2021. Sono 20.396 i nuovi positivi. Altissimo ...