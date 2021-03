In trasferta da Pescara affittano appartamento: quattro ragazzi denunciati (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – Da Pescara a Roma per festeggiare il compleanno di uno di loro. Non curanti delle vigenti normative antiCovid, 4 ragazzi, per festeggiare il compleanno di uno di loro, tramite un noto motore di ricerca, hanno affittato un appartamento nella capitale, presso un B&B. I forti schiamazzi e la musica ad alto volume pero’ hanno fatto scattare la chiamata al 112 NUE. Gli agenti della Polizia di Stato del I° Distretto della Polizia di Stato Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, giunti poco dopo nel luogo indicato, hanno appurato la veridicita’ della segnalazione e, non riuscendo a farsi aprire la porta della struttura, si sono accorti che gli occupanti stavano scappando lanciandosi dalla finestra posta al primo piano dello stabile. Dopo un breve inseguimento pero’, i 4 fuggitivi, sono stati bloccati malgrado le loro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – Daa Roma per festeggiare il compleanno di uno di loro. Non curanti delle vigenti normative antiCovid, 4, per festeggiare il compleanno di uno di loro, tramite un noto motore di ricerca, hanno affittato unnella capitale, presso un B&B. I forti schiamazzi e la musica ad alto volume pero’ hanno fatto scattare la chiamata al 112 NUE. Gli agenti della Polizia di Stato del I° Distretto della Polizia di Stato Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, giunti poco dopo nel luogo indicato, hanno appurato la veridicita’ della segnalazione e, non riuscendo a farsi aprire la porta della struttura, si sono accorti che gli occupanti stavano scappando lanciandosi dalla finestra posta al primo piano dello stabile. Dopo un breve inseguimento pero’, i 4 fuggitivi, sono stati bloccati malgrado le loro ...

