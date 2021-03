In offerta Amazon Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) oggi 19 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Siete amanti del famoso marchio della mela morsicata e volete regalarvi un bellissimo smartWatch? Eccovi nel posto giusto: oggi, 19 marzo Apple Watch Series 6 è in offerta su Amazon al prezzo super scontato di 399,00 euro (anziché 439,00 euro). Il modello in questione è quello da 40 mm (adatto per polsi da 130?200 mm), nel bellissimo nuovo colore PRODUCT(RED), con cassa in alluminio riciclato al 100% e con cinturino sport, sempre PRODUCT(RED). Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme le caratteristiche che presenta questo affascinante indossabile. offerta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Siete amanti del famoso marchio della mela morsicata e volete regalarvi un bellissimo smart? Eccovi nel posto giusto:, 196 è insual prezzo super scontato di 399,00 euro (anziché 439,00 euro). Il modello in questione è quello da 40 mm (adatto per polsi da 130?200 mm), nel bellissimo nuovo colore PRODUCT(RED), con cassa in alluminio riciclato al 100% e con cinturino sport, sempre PRODUCT(RED). Il dispositivo è venduto e spedito da, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme le caratteristiche che presenta questo affascinante indossabile....

Advertising

MaestroOfferte : Keter Armadio per la Raccolta Differenziata Split Recycling Basic da Interno ed Esterno ?? ? 54,95€ ? ? ? ? In Offe… - smartmikeoffert : Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G, Caricatore incluso ? In Offerta a soli 1.297,99€ ?? ??… - MaestroOfferte : Seagate Game Drive per PS4, 2 TB ?? ?? MINIMO STORICO! ? 104,99€ ? ? ? ? In Offerta a 69,99€ ??… - MaestroOfferte : TUXWANG Ciotola in Acciaio Inox Set di Ciotole di Miscelazione 5 in 1 con Coperchio ?? ? 39,99€ ? ? ? ? In Offerta… - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ????? SAMSUNG POWERBOT VR7000 ASPIRAPOLVERE ROBOT, SENZA SAC ?? Prezzo in Offerta: 133,18€ ?? Sconto: 76% ?? R… -