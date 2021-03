In giro per Milano i poster pro Ru486 con il volto sorridente di una donna che ha abortito (Di sabato 20 marzo 2021) Il volto sereno di una donna, con un sorriso quasi accennato. E l'appello per preservare quella che viene definita una 'conquista da difendere'. A Milano nelle scorse ore sono apparsi dei manifesti a ... Leggi su milanotoday (Di sabato 20 marzo 2021) Ilsereno di una, con un sorriso quasi accennato. E l'appello per preservare quella che viene definita una 'conquista da difendere'. Anelle scorse ore sono apparsi dei manifesti a ...

Advertising

ilfoglio_it : Per inquadrare il vero disastro della campagna vaccinale, bisogna farsi un giro in Puglia e capire che danno posson… - borghi_claudio : @PagellaPolitica No, facciamo a capirci, mi state prendendo in giro? Io ho paragonato i dati dei due stati e uno ha… - giroditalia : Dall'8 al 30 maggio, per il secondo anno consecutivo, Trenitalia, Gruppo #FS, è Official Green Carrier del #Giro d'… - rotovisor : @raiiizzz @gloquenzi @concitadeg Sono chiuse ADESSO. Io sono per riaprirle dopo Pasqua. Se l'obiettivo è questo, be… - Jetmira04150748 : Comunque si, tu stai in platea.. per questo giro.. ma io mi sento sempre li, in centro del palco nei concerti...??… -