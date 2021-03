In fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino anti-COVID 19 di ReiThera (Di venerdì 19 marzo 2021) Buone notizie nella lotta contro il COVID. È entrato in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino di ReiThera, società italiana con sede a Castel Romano. Lo studio di fase 2/3, denominato Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’INMI Spallanzani. Lo si legge in una nota stampa. La “fase 2/3 prende il via grazie ai risultati della fase 1 che hanno dimostrato che una singola somministrazione di GRAd-COV2 è stata ben tollerata e ha generato anticorpi neutralizzanti e linfociti T contro la proteina spike in maniera paragonabile nelle due coorti di adulti e anziani”. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) Buone notizie nella lotta contro il. È entrato indiildi, società italiana con sede a Castel Romano. Lo studio di2/3, denominato Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’INMI Spallanzani. Lo si legge in una nota stampa. La “2/3 prende il via grazie ai risultati della1 che hanno dimostrato che una singola somministrazione di GRAd-COV2 è stata ben tollerata e ha generatocorpi neutralizze linfociti T contro la proteina spike in maniera paragonabile nelle due coorti di adulti e anziani”.

Advertising

RaiNews : La lotta alla pandemia in Italia - emergency_live : Vaccino italiano Reithera, parte seconda fase avanzata di sperimentazione clinica - OperaFisista : ReiThera, da oggi in fase avanzata sperimentazione clinica - Cronaca - ANSA - Yogaolic : RT @RaiNews: La lotta alla pandemia in Italia - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: ReiThera, da oggi in fase avanzata sperimentazione clinica. Lo studio di Fase 2/3 ha già ricevuto l'autorizzazione Aifa… -