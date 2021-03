In Europa League la Roma pesca l'Ajax, super sfida Champions Bayern-Psg (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Sarà l'Ajax l'avversaria della Roma nei quarti di finale di Europa League. Dall'urna di Nyon l'ultima squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee pesca la blasonata compagine olandese che affronterà ad Amsterdam l'8 aprile e all'Olimpico il 15 aprile. Le semifinali di disputeranno il 29 aprile e 6 maggio e il tabellone metterà di fronte la vincente di Ajax-Roma con quella di Granada-Manchester United, mentre dall'altra parte si affronteranno le vincenti degli altri due quarti di finale: Dinamo Zagabria-Villareal e Arsenal-Slavia Praga. La finale si disputerà il 26 maggio a Danzica in Polonia. Effettuato a Nyon anche il sorteggio per i quarti di finale di Champions League dove non figurano club italiani tra gli 8 qualificati. Due le ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Sarà l'l'avversaria dellanei quarti di finale di. Dall'urna di Nyon l'ultima squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europeela blasonata compagine olandese che affronterà ad Amsterdam l'8 aprile e all'Olimpico il 15 aprile. Le semifinali di disputeranno il 29 aprile e 6 maggio e il tabellone metterà di fronte la vincente dicon quella di Granada-Manchester United, mentre dall'altra parte si affronteranno le vincenti degli altri due quarti di finale: Dinamo Zagabria-Villareal e Arsenal-Slavia Praga. La finale si disputerà il 26 maggio a Danzica in Polonia. Effettuato a Nyon anche il sorteggio per i quarti di finale di Championsdove non figurano club italiani tra gli 8 qualificati. Due le ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League De Boer: 'L'Eredivisie campionato che penalizza l'Ajax' ... Ronald de Boer, campione d'Europa con l'Ajax nel 1995, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sfida tra gli olandesi e la Roma: Ai quarti di finale di Europa League si giocherà Ajax - Roma: ...

Diritti TV Serie A, rimandata a venerdì la decisione ... DAZN dovrebbe trasmettere in esclusiva 7 partite su 10 e 3 in coabitazione con Sky , che detiene i diritti di Champions ed Europa League. Oltre alla Roma , Benevento , Spezia , Crotone , ...

Europa League, i sorteggi: la Roma trova l'Ajax nei quarti Corriere dello Sport.it Champions League, Real-Liverpool si giocherà a Valdebabas Sarà la sfida che vedrà in campo più Coppe Campioni/Champions League vinte (Real Madrid 13, Liverpool 6), mai disputata nella competizione nella fase ad eliminazione diretta. La gara tra due delle ...

Esposito, giornalista:”Zielinski? Calciatore universale, lo voleva il Liverpool” Paolo Esposito, giornalista e conduttore 87Tv, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Il Napoli, post eliminazione Europa League, più che quadratura ha ritrovato freschezza, brillantez ...

