In Europa League la Roma pesca l'Ajax, super sfida Champions Bayern-Psg (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Sarà l'Ajax l'avversaria della Roma nei quarti di finale di Europa League. Dall'urna di Nyon l'ultima squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee pesca la blasonata compagine olandese che affronterà ad Amsterdam l'8 aprile e all'Olimpico il 15 aprile. Le semifinali di disputeranno il 29 aprile e 6 maggio e il tabellone metterà di fronte la vincente di Ajax-Roma con quella di Granada-Manchester United, mentre dall'altra parte si affronteranno le vincenti degli altri due quarti di finale: Dinamo Zagabria-Villareal e Arsenal-Slavia Praga. La finale si disputerà il 26 maggio a Danzica in Polonia. Effettuato a Nyon anche il sorteggio per i quarti di finale di Champions League dove non figurano club italiani tra gli 8 qualificati. Due le ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Sarà l'l'avversaria dellanei quarti di finale di. Dall'urna di Nyon l'ultima squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europeela blasonata compagine olandese che affronterà ad Amsterdam l'8 aprile e all'Olimpico il 15 aprile. Le semifinali di disputeranno il 29 aprile e 6 maggio e il tabellone metterà di fronte la vincente dicon quella di Granada-Manchester United, mentre dall'altra parte si affronteranno le vincenti degli altri due quarti di finale: Dinamo Zagabria-Villareal e Arsenal-Slavia Praga. La finale si disputerà il 26 maggio a Danzica in Polonia. Effettuato a Nyon anche il sorteggio per i quarti di finale di Championsdove non figurano club italiani tra gli 8 qualificati. Due le ...

