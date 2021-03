In Brasile 2 724 morti | ma Bolsonaro ricorre alla Corte Suprema contro lockdown

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente del, Jair, ha annunciato che il suo governo ha intentato una Azione diretta di incostituzionalità (Adi) presso ladi Brasilia (Stf)i decreti di governatori e sindaci, che stabiliscono misure restrittive come inella lottala pandemia di coronavirus. Secondo il capo dello Stato, alcuni governatori e sindaci sono “progetti di dittatori”, sottolinea il portale di notizie Uol. “Abbiamo intentato un’azione diretta di incostituzionalità presso lacercando di contenere questi abusi. Tra questi, la cosa più importante è che la nostra azione si è rivoltail decreto di tre governatori. Nel decreto, oltretutto, i governatori in questione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brasile 724

Sky Tg24

Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 86.982 casi di coronavirus e 2.morti, per un totale di oltre 11,7 milioni di contagi e 287 mila decessi. Il secondo bilancio giornaliero più ...Gli ultimi, relativi alla giornata di ieri, parlano di 2.decessi legati al Covid - 19. A Rio De ... se in molti altri paesi mondo i casi si stanno pian piano stabilizzando indue giorni fa ...In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati 86.982 casi di coronavirus e 2.724 morti, per un totale di oltre 11,7 milioni di contagi e 287 mila decessi. Il secondo bilancio giornaliero più ...Cronaca dal mondo Roma - 19/03/2021 11:18 - Fino ad oggi la pandemia da Covid-19, secondo quanto riporta il database della Johns Hopkins University, ha provocato a livello ...