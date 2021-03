In arte Nino streaming e diretta tv: dove vedere il film (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda In arte Nino, film per la televisione diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction. Il film narra la vita dell’attore e regista italiano Nino Manfredi, interpretato da Elio Germano, negli anni che vanno dalla sua formazione agli esordi, ossia dal 1939 al 1959, e la sua frequentazione con la futura moglie Erminia Ferrari. Un modo per celebrarlo in vista dei 100 anni dalla nascita che si celebreranno il 22 marzo. Realizzato nel 2016, il film è stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 25 settembre 2017. dove vedere In arte Nino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Inper la televisione diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction. Ilnarra la vita dell’attore e regista italianoManfredi, interpretato da Elio Germano, negli anni che vanno dalla sua formazione agli esordi, ossia dal 1939 al 1959, e la sua frequentazione con la futura moglie Erminia Ferrari. Un modo per celebrarlo in vista dei 100 anni dalla nascita che si celebreranno il 22 marzo. Realizzato nel 2016, ilè stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 25 settembre 2017.Inintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel ...

