In arrivo Instagram per bambini al di sotto dei 13 anni ma genitori fondamentali (Di venerdì 19 marzo 2021) Non c'è dubbio: è destinata decisamente a far parlare di se un'app Instagram per bambini: il social network Facebook avrebbe già iniziato a lavorare su una simile piattaforma in cui i bambini con età non superiore ai 13 anni possano condividere i loro contenuti. Il progetto già bolle in pentola e potrebbe prendere vita in non molto tempo. Come è risaputo ai più, l'iscrizione ad un social network è possibile dai 13 anni in su. Non fa alcuna eccezione Instagram e dunque nessun bambino al di sott di questa soglia potrebbe iscriversi appunto (anche se è pur noto come il limite sia spesso aggirato fornendo una data di nascita non corretta). Per quei giovanissimi che vogliono partecipare alla piattaforma e per i rispettivi genitori che non considerano un problema ...

