Ultime Notizie dalla rete : Immersioni nell Immersioni nell'Arte: la nuova rubrica social dedicata a mare e bellezza Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la SZN - Stazione Zoologica Anton Dohrn - Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine lanciano 'Immersioni nell'Arte' , un ciclo di approfondimenti sui rispettivi canali social ufficiali per raccontare la fauna e la flora marina del Mediterraneo, le caratteristiche del golfo di Napoli, i miti e ...

La biologia incontra l'arte, al via la rubrica social "Immersioni nell'arte" 19/03/2021 - Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la SZN - Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, lanciano "Immersioni nell'Arte", un ciclo ...

La biologia marina incontra l'arte (AGR) Museo e Real Bosco di Capodimonte e SZN - Stazione Zoologica Anton Dohrn insieme nel segno della scienza tra dipinti, sculture e opere.12 appuntamenti in un anno per 12 post sui rispettivi canal ...

