Ilary Blasi, col top infuocato, sbaglia… "Casa" (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilary Blasi non ha tradito le aspettative dei telespettatori e anche per la seconda puntata dell'Isola ha sfoggiato un look da star, tutto rosso. Nuovi naufraghi sono sbarcati in Honduras e l'interazione tra i concorrenti inizia ad essere più interessante. Gli outfit della seconda puntata E' ancora un incrocio a catturare l'attenzione: quello del top infuocato di Ilary Blasi, abbinato ai pantaloni ampi e scarlatti. Un outfit di Francesco Paolo Salerno, stilista foggiano che aveva già curato molti suoi look al Grande Fratello Vip, nel 2016 (GUARDA). Ma ciò che possiamo svelarvi è che esiste un fil rouge che accomunerà tutte le puntate: gli orecchini importanti. Questi di Bozart, in filigrana di forma vittoriana dorata e perle giapponesi, erano ben visibili tra i capelli sciolti. Ai piedi della ...

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - BellarkeBeliza1 : RT @oocisola: Ilary Blasi: “alzati Beppe alzati!” ma è già in piedi #isola - basicbitcx : RT @oocisola: - Ilary Blasi: “devi metterli in riga eh, tu sei un po’ il capobranco” - Elisa Isoardi: “è arrivato Brando sì” #isola https:/… -