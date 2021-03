Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021, il gesto a sorpresa di Francesco Totti poco prima della diretta (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stata scoppiettante, con una Ilary Blasi sempre più bella e opinionisti e naufraghi sempre più ‘agguerriti’. E anche nell’appuntamento numero due di questo 15esima edizione, che si è aperto con un momento di raccoglimento per la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid 19, la padrona di casa è incappata in qualche scivolone, proprio come accaduto nella puntata d’esordio. Sono bastati pochi minuti a Ilary per regalare al suo affezionato pubblico il primo sorriso della serata con un’altra delle sue proverbiali gaffe. La conduttrice si è lasciata scappare “Casa” anziché “Isola” e commentato: “Non è che Staffelli mi porta un altro Tapiro?”. Uno lo ha infatti già incamerato dopo aver confuso “palapa” ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche la seconda puntata dell’Isola deiè stata scoppiettante, con unasempre più bella e opinionisti e naufraghi sempre più ‘agguerriti’. E anche nell’appuntamento numero due di questo 15esima edizione, che si è aperto con un momento di raccoglimento per laGiornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid 19, la padrona di casa è incappata in qualche scivolone, proprio come accaduto nella puntata d’esordio. Sono bastati pochi minuti aper regalare al suo affezionato pubblico il primo sorrisoserata con un’altra delle sue proverbiali gaffe. La conduttrice si è lasciata scappare “Casa” anziché “Isola” e commentato: “Non è che Staffelli mi porta un altro Tapiro?”. Uno lo ha infatti già incamerato dopo aver confuso “palapa” ...

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - interistadoc_ : RT @oocisola: - Ilary Blasi: “devi metterli in riga eh, tu sei un po’ il capobranco” - Elisa Isoardi: “è arrivato Brando sì” #isola https:/… - heifreez : RT @oocisola: Ilary Blasi: “alzati Beppe alzati!” ma è già in piedi #isola -