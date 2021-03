Il Visconte Guglielmotti si è ritirato dall’Isola dei Famosi

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 marzo 2021) FerdinandoNiente Parasite Island per ilFerdinando. Nonostante gli sforzi di Ilary Blasi, che ieri sera ha impiegato diversi minuti per convincerlo a restare in Honduras in seguito all’esito negativo del televoto contro Drusilla Gucci, il primo eliminato dell’Isola dei2021 ha scelto infatti di non approfittare della seconda possibilità che gli è stata offerta per tentare di rimanere in gioco ed è tornato anzitempo in Italia. “Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera. Anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado più di continuare questo gioco. (…) Sarà per la prossima volta. Adesso non sono né dell’umore, né dello spirito per continuare ad essere in gioco. Mi dispiace veramente molto“ ha ammesso infatti l’ex ...