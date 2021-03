“Il vaccino non evita il contagio”. Il ministro Giovannini sorprende tutti in diretta tv (dicendo una cosa corretta) (Di venerdì 19 marzo 2021) L’assurdo va in scena: protagonisti del palcoscenico Bruno Vespa e il ministro delle Infrastrutture. Durante la trasmissione televisiva Porta a Porta, il ministro Enrico Giovannini, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno diventando virali e che lasciano perplessi. Il ministro afferma: “Non è che chi ha avuto il vaccino non possa trasmettere il Virus, questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire che una volta tutti vaccinati il problema sia risolto”. E poi nuovamente e inequivocabilmente, rispondendo alla domanda del conduttore, dà la conferma del fatto che una persona, anche se vaccinata, può contagiare gli altri. Nonostante questo, prosegue Giovannini: “Stiamo facendo la cosa che dobbiamo fare, ma sappiamo che la ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 marzo 2021) L’assurdo va in scena: protagonisti del palcoscenico Bruno Vespa e ildelle Infrastrutture. Durante la trasmissione televisiva Porta a Porta, ilEnrico, ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno diventando virali e che lasciano perplessi. Ilafferma: “Non è che chi ha avuto ilnon possa trasmettere il Virus, questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire che una voltavaccinati il problema sia risolto”. E poi nuovamente e inequivocabilmente, rispondendo alla domanda del conduttore, dà la conferma del fatto che una persona, anche se vaccinata, può contagiare gli altri. Nonostante questo, prosegue: “Stiamo facendo lache dobbiamo fare, ma sappiamo che la ...

Advertising

RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - RobertoBurioni : Ottima idea, questo permetterà di non sprecare preziose dosi di vaccino. In questa fase è inutile forzare gli indec… - RobertoBurioni : EMA: le trombosi cerebrali potrebbero essere legate al vaccino, ma sono state 18 (diciotto) su 20 milioni (ventimil… - PulcinoRossoner : RT @davcarretta: La conclusione dell'Ema su AstraZeneca: 'questo è un vaccino sicuro ed efficace', dice Emer Cooke, il direttore dell'Agenz… - Martina95190659 : RT @SinistroTOP: ??Investito sulle strisce dopo aver fatto il #vaccino ma non viene risarcito. L’Assicurazione “Nessuna correlazione tra l’a… -