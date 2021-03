Il vaccino J&J sarà distribuito anche in farmacia nel Lazio (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalla seconda metà di aprile l’Italia potrà contare anche sul vaccino Johnson & Johnson. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la campagna vaccinale italiana con un prodotto monodose che contribuirà a velocizzare il piano scritto su carta dal governo Draghi e dal commissario per l’emergenza Covid-19, il generale Figliulo. Meno di un mese, dunque, e le prime dosi arriveranno nel nostro Paese. E nel Lazio già si pensa alla distribuzione: una parte di esse, infatti, verranno somministrate anche in farmacia. vaccino Johnson & Johnson anche nelle farmacie del Lazio Dopo la richiesta del governo e l’accordo con Federfarma, l’ampliamento dei siti in cui somministrare i vaccini è pronto per essere avviato. Si partirà, come sperimentazione, dalla ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalla seconda metà di aprile l’Italia potrà contaresulJohnson & Johnson. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la campagna vaccinale italiana con un prodotto monodose che contribuirà a velocizzare il piano scritto su carta dal governo Draghi e dal commissario per l’emergenza Covid-19, il generale Figliulo. Meno di un mese, dunque, e le prime dosi arriveranno nel nostro Paese. E nelgià si pensa alla distribuzione: una parte di esse, infatti, verranno somministrateinJohnson & Johnsonnelle farmacie delDopo la richiesta del governo e l’accordo con Federfarma, l’ampliamento dei siti in cui somministrare i vaccini è pronto per essere avviato. Si partirà, come sperimentazione, dalla ...

