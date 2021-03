Il vaccino AstraZeneca non è pericoloso per chi assume la pillola (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Nell'utilizzo del vaccino AstraZeneca "non ci sono avvertenze speciali, nemmeno per chi assume la pillola anticoncezionale né per chi ha altre coagulopatie, non sono richiesti né esami prima né successivi". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, in conferenza stampa al ministero della Salute. Magrini è intervenuto subito dopo "la conclusione del comitato per la valutazione farmaci di Ema, che ha approvato e ratificato quanto proposto ieri dal Prac sul vaccino AstraZeneca", annunciando che Aifa "ha appena revocato il divieto d'uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa". Nessun nesso causale con trombi "Il nesso causale tra i rari eventi trombotici registrati e il vaccino AstraZeneca non è dimostrato, nè ci sono ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Nell'utilizzo del"non ci sono avvertenze speciali, nemmeno per chilaanticoncezionale né per chi ha altre coagulopatie, non sono richiesti né esami prima né successivi". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, in conferenza stampa al ministero della Salute. Magrini è intervenuto subito dopo "la conclusione del comitato per la valutazione farmaci di Ema, che ha approvato e ratificato quanto proposto ieri dal Prac sul", annunciando che Aifa "ha appena revocato il divieto d'uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa". Nessun nesso causale con trombi "Il nesso causale tra i rari eventi trombotici registrati e ilnon è dimostrato, nè ci sono ...

