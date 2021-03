Il Trono di Spade | HBO sta sviluppando tre nuove potenziali serie prequel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 marzo 2021) HBO sta supervisionando lo sviluppo di tredel cult Ildi, ecco i primi dettagli. Ildipotrebbe avere altree HBO ha svelato quali progetti sono attualmente in fase di sviluppo. La tv via cavo non sembra infatti intenzionata a lasciarsi sfuggire l'occasione di sfruttare l'universo creato da George R.R. Martin e sta valutando numerose idee per individuare quelle dal miglior potenziale mentre stanno per iniziare le riprese di House of the dragon. 9 Voyages/Sea Snake dovrebbe raccontare i viaggi compiuti per mare da Corlys Velaryon a bordo della nave Sea Snake. Il personaggio ha visitato, nel corso della sua vita, molti luoghi come Pentos, Westeros, Lys, ...