Il suo bel gesto non basta: la stampa britannica annienta Mou (Di venerdì 19 marzo 2021) Imbarazzante. Umiliante. Caotico. Una disgrazia. I commenti della stampa britannica ( Sun , Mirror , Guardian ) e la sottolineatura di Hugo Lloris, portiere del Tottenham, tappezzano il day after dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Imbarazzante. Umiliante. Caotico. Una disgrazia. I commenti della( Sun , Mirror , Guardian ) e la sottolineatura di Hugo Lloris, portiere del Tottenham, tappezzano il day after dell'...

Advertising

mattistoria : MOMENTO #CORNUTI (SI FA PER DIRE): - IL CERVO, MAESTOSO E IMPONENTE CON IL SUO BEL PALCO DI CORNA, CON LE QUALI SI… - ilcirotano : Il suo bel gesto non basta: la stampa britannica annienta Mou - - ilariami1 : 'Perché quella di Ermal è una bellezza sempre gentile, non ha bisogno di urlare per farti arrivare il suo messaggio… - mister_ricci : Vecchio volpone, così si parla del bel gesto mettendo in secondo piano il fallimento suo e del #Tottenham.… - skyfullofsouls : ma perché a nessuno è piaciuto ma rainey's black bottom alla fine è un bel film, un po' fuori dagli schemi però ha il suo perché. -