Il solo lato positivo del grande euro-casino sui vaccini è una salutare lezione di umiltà (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo giorni di psicosi, panico, incertezza, sospensione della campagna di vaccinazione praticamente in tutto il continente, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha ripetuto quello che aveva detto sin dall’inizio, e cioè che AstraZeneca è un vaccino sicuro. Ora, prima di saltare alle conclusioni, fermatevi un attimo e fate questo piccolo esperimento mentale: cosa avreste detto a parti rovesciate, se cioè AstraZeneca fosse stato un vaccino prodotto a Bruxelles, e fosse stata la Gran Bretagna di Boris Johnson – invece che l’europa di Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi – a sospenderne la somministrazione, dopo che noi lo avevamo già utilizzato con successo e senza problemi su milioni di persone, abbattendo il numero dei morti, dei malati e dei contagiati, e continuavamo a farlo allegramente? Non so voi, ma io ne avrei tratto la definitiva ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo giorni di psicosi, panico, incertezza, sospensione della campagna di vaccinazione praticamente in tutto il continente, l’Agenziapea per i medicinali (Ema) ha ripetuto quello che aveva detto sin dall’inizio, e cioè che AstraZeneca è un vaccino sicuro. Ora, prima di saltare alle conclusioni, fermatevi un attimo e fate questo piccolo esperimento mentale: cosa avreste detto a parti rovesciate, se cioè AstraZeneca fosse stato un vaccino prodotto a Bruxelles, e fosse stata la Gran Bretagna di Boris Johnson – invece che l’pa di Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi – a sospenderne la somministrazione, dopo che noi lo avevamo già utilizzato con successo e senza problemi su milioni di persone, abbattendo il numero dei morti, dei malati e dei contagiati, e continuavamo a farlo allegramente? Non so voi, ma io ne avrei tratto la definitiva ...

Advertising

borghi_claudio : @GuidoCrosetto Ma ovvio... le 'terribili restrizioni' al lato pratico non esistono e quindi come i limiti di veloci… - giacomorandini : RT @ilTeoLugarini: Ogni tanto quando sono in auto e mi tolgo la mascherina FFP2 solo da un lato lasciando l’altro penzolare dall’orecchio m… - LukeRedblack : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Eh si sono d’accordo. Non mi do pace che abbiamo emergenza infortuni da 3 mesi e co… - GSalvo88 : Sto lato di elisa solo io lo trovo fastidiosissimo? #isola - Itss_SaRaNnn : @GianlucaMeschi9 Io vorrei ancora vedere, magari mostra un'altro lato si se, penso ora stia mostrando solo la sua corazza -

Ultime Notizie dalla rete : solo lato Milan - Manchester United, Pioli: "Eliminazione che fa male, ma ci farà crescere" Da una parte ero dispiaciuto del sorteggio, ma dall'altro lato ero contento perché ci saremmo ... 'Champions? Abbiamo le qualità per raggiungere l'obiettivo' Adesso il Milan dovrà concentrarsi solo ...

In Europa resta soltanto la Roma, Milan eliminato dal Manchester di Pogba La squadra di Fonseca continua ad attaccare divorandosi occasioni su occasioni, clamorosa quella di Pedro che da solo davanti alla porta calcia a lato. Quando sembra che i giallorossi possano ...

Il solo lato positivo del grande euro-casino sui vaccini è una salutare lezione di umiltà Linkiesta.it Da una parte ero dispiaciuto del sorteggio, ma dall'altroero contento perché ci saremmo ... 'Champions? Abbiamo le qualità per raggiungere l'obiettivo' Adesso il Milan dovrà concentrarsi...La squadra di Fonseca continua ad attaccare divorandosi occasioni su occasioni, clamorosa quella di Pedro che dadavanti alla porta calcia a. Quando sembra che i giallorossi possano ...