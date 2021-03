Il sindaco Melucci al cantiere della rotatoria di Pineta Cimino

(Di venerdì 19 marzo 2021) Proseguono speditamente i lavori per la realizzazionenuovaadiacente al parcheggio di.Ilè stato visitato questa mattina dalRinaldo, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Lucio Lonoce e dall’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino. L’infrastruttura consentirà ai bus provenienti dalla provincia di accedere più agevolmente al parcheggio, destinato a diventare area di scambio secondo quanto previsto dal “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” approvato dall’amministrazione.«Avevamo preso l’impegno di realizzare l’opera nel più breve tempo possibile – ha spiegato il–, a circa tre mesi dall’apertura delil profilo ...

Ci auguriamo che tutto questo sforzo venga ripagato, a vantaggio della città e degli sviluppi futuri che stiamo delineando con il sindaco Rinaldo". Il quartiere è al centro di una fitta agenda di interventi predisposta dall'amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo, che vedrà l'attuazione di importanti lavori pubblici, alcuni già ...