Il professor Bassetti lancia un nuovo allarme: cosa accadrà a breve (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid, Bassetti: "Sfioreremo le 1.000 vittime al giorno, i morti sono destinati a aumentare". Durante la trasmissione di La7 Tagadà, il professor Matteo Bassetti ha fatto una previsione sull'andamento della pandemia: "Purtroppo il numero di morti è destinato a salire, questa ondata sta di nuovo riempiendo gli ospedali". “L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25 marzo. Il vaccino più potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. Con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’Italia per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà a passare feste a casa di altri e alla riapertura saremo da capo a dodici”, ha spiegato il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino. Matteo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid,: "Sfioreremo le 1.000 vittime al giorno, i morti sono destinati a aumentare". Durante la trasmissione di La7 Tagadà, ilMatteoha fatto una previsione sull'andamento della pandemia: "Purtroppo il numero di morti è destinato a salire, questa ondata sta diriempiendo gli ospedali". “L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25 marzo. Il vaccino più potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. Con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’Italia per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà a passare feste a casa di altri e alla riapertura saremo da capo a dodici”, ha spiegato il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino. Matteo ...

Advertising

nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Se i sanitari non si vaccinano devono fare un altro lavoro' Il professor Bassetti a Live #noneladurso commenta la de… - ilucian2 : @IvanoTironi Professor Bassetti!! I numeri vanno bene in matematica, non per un vaccino che è stato sviluppato nell… - evan7527 : @ilgiornale quindi il professor bassetti dice di uscire,quindi perchè i cialtroni del cts ci chiudono in casa? - ore14rai2 : ???? Il professor Matteo Bassetti lancia ad #ORE14RAI2 un appello al presidente #Draghi affinché renda obbligatoria l… - 2cojones2 : Per una volta sono d'accordo col professor Bassetti di Genova chi vuol lavorare in ospedale o in ambito medico o si… -