Il presidente tedesco premia (sotto gli occhi della Merkel) i fondatori di Biontech per il vaccino Pfizer (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente della repubblica federale Frank-Walter Steinmeier ha conferito alla coppia di ricercatori e fondatori dell’azienda tedesca Biontech, Oezlem Tuereci e Ugur Sahin, la croce al merito per i servizi resi, alla presenza della Cancelliera Angela Merkel al Castello di Bellevue a Berlino. “Ne sono certo. Una prodezza scientifica altrettanto esistenziale è stata raramente premiata in questo castello”, ha detto Steinmeier. Il presidente ha ammesso che nella vaccinazione sono stati fatti errori, che ora devono essere rielaborati. Adesso quello che conta è “vaccinare più velocemente, con tutti i mezzi a disposizione. Questo è l’ordine del giorno. Con coraggio, intelligenza e un po’ di pragmatismo”. Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilrepubblica federale Frank-Walter Steinmeier ha conferito alla coppia di ricercatori edell’azienda tedesca, Oezlem Tuereci e Ugur Sahin, la croce al merito per i servizi resi, alla presenzaCancelliera Angelaal Castello di Bellevue a Berlino. “Ne sono certo. Una prodezza scientifica altrettanto esistenziale è stata raramenteta in questo castello”, ha detto Steinmeier. Ilha ammesso che nella vaccinazione sono stati fatti errori, che ora devono essere rielaborati. Adesso quello che conta è “vaccinare più velocemente, con tutti i mezzi a disposizione. Questo è l’ordine del giorno. Con coraggio, intelligenza e un po’ di pragmatismo”. IlCOVID-19 mRNA BNT162b2 ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il presidente tedesco premia (sotto gli occhi della Merkel) i fondatori di Biontech per il vaccino Pfizer… - Paolo_Tamagnini : @ClementiF L’unico presidente di regione - provincia autonoma in questo caso - che ha poteri degni di un governator… - bixolino7 : @Affaritaliani Hai forse visto qualche dichiarazione del il min degli esteri russo (portavoce putin sì)o quello ame… - SucciFabiana : RT @valfurla: 'Aifa non ha cambiato idea all'improvviso. Questa chiusura su #AstraZeneca è stata determinata da una nota dell'istituto tede… - _D_a_s__ : RT @valfurla: 'Aifa non ha cambiato idea all'improvviso. Questa chiusura su #AstraZeneca è stata determinata da una nota dell'istituto tede… -