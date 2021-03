Il presidente Joe Biden inciampa (più volte) sui gradini dell’Air Force One | VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) Biden inciampa sui gradini dell’Air Force One VIDEO Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, inciampa più volte mentre sale sugli scalini dell’Air Force One che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Il presidente è scivolato ma si è rialzato prontamente, poi ha continuato a salire le scale, a quel punto più lentamente, ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare. Biden è atteso in Georgia dove incontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria ad Atlanta. Leggi anche: 1. Una storia di lutti, vittorie e sconfitte: perché Biden è l’uomo giusto per guidare ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021)suiOneIldegli Stati Uniti, Joepiùmentre sale sugli scaliniOne che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Ilè scivolato ma si è rialzato prontamente, poi ha continuato a salire le scale, a quel punto più lentamente, ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare.è atteso in Georgia dove incontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria ad Atlanta. Leggi anche: 1. Una storia di lutti, vittorie e sconfitte: perchéè l’uomo giusto per guidare ...

