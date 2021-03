Il post gara di Dinamo Zagabria-Tottenham (Di venerdì 19 marzo 2021) Damir Krznar e Josè Mourinho hanno parlato ai microfoni nel post gara du Dinamo Zagabria-Tottenham. Il match si è chiuso sul 3-0 grazie alla tripletta di Orsic, che ha permesso il passaggio del turno da parte della Dinamo Zagabria. Cosa ha detto Krznar? Soddisfazione mista ad incredulità per Krznar, che solo fino a pochi giorni fa faceva il direttore sportivo. “Bella, meravigliosa, partita, un’ impresa di quelle che non osi neanche sognare. Congratulazioni a tutta la squadra dal primo al ventitreesimo giocatore, anche quei due che non erano in formazione e congratulazioni a tutta la società. Il Tottenham era lo stesso dell’andata, abbiamo fatto una correzione nella nostra squadra, correggendo dove stavamo sbagliando. Abbiamo chiuso bene le vie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Damir Krznar e Josè Mourinho hanno parlato ai microfoni neldu. Il match si è chiuso sul 3-0 grazie alla tripletta di Orsic, che ha permesso il passaggio del turno da parte della. Cosa ha detto Krznar? Soddisfazione mista ad incredulità per Krznar, che solo fino a pochi giorni fa faceva il direttore sportivo. “Bella, meravigliosa, partita, un’ impresa di quelle che non osi neanche sognare. Congratulazioni a tutta la squadra dal primo al ventitreesimo giocatore, anche quei due che non erano in formazione e congratulazioni a tutta la società. Ilera lo stesso dell’andata, abbiamo fatto una correzione nella nostra squadra, correggendo dove stavamo sbagliando. Abbiamo chiuso bene le vie ...

