Il patrimonio edilizio scolastico delle Marche verso la riqualificazione

ANCONA – La Regione Marche intensifica l'attività di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Assegna infatti circa 21 milioni di euro per interventi su 10 scuole in diverse aree delle Marche, nell'ambito del Piano 2020 del Programma triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020. "Al contempo, abbiamo chiesto al governo di destinare alle scuole marchigiane ulteriori 200 milioni di euro del Recovery Fund per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione dei plessi ove necessario", spiega l'assessore ai Lavori pubblici e all'Edilizia scolastica Francesco Baldelli.

