Il pasto poi il decesso: 19 muoiono intossicati dalla carne di tartaruga (Di venerdì 19 marzo 2021) Gerry Freda Nonostante gli avvertimenti delle autorità, gli abitanti del Madagascar continuano a mangiare carne di tartaruga, esponendosi al rischio-intossicazione In Madagascar sono morte di recente decine di persone a causa della “carne di tartaruga”. Dopo avere mangiato la carne di quel rettile, 19 persone, tra cui 9 bambini, sono infatti decedute sull’isola africana. Ogni anno, in tale Paese, si verificano molti casi di avvelenamenti da cibo, con morti frequenti. Nella stagione calda 2017-18 sono state registrate 16 vittime in due incidenti del genere. Lunedì, 34 persone sono state ricoverate all'ospedale di Vatomandry, città costiera nell'est dell'isola, a causa di intossicazione alimentare, che si è poi scoperta derivare dal consumo di carne di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Gerry Freda Nonostante gli avvertimenti delle autorità, gli abitanti del Madagascar continuano a mangiaredi, esponendosi al rischio-intossicazione In Madagascar sono morte di recente decine di persone a causa della “di”. Dopo avere mangiato ladi quel rettile, 19 persone, tra cui 9 bambini, sono infatti decedute sull’isola africana. Ogni anno, in tale Paese, si verificano molti casi di avvelenamenti da cibo, con morti frequenti. Nella stagione calda 2017-18 sono state registrate 16 vittime in due incidenti del genere. Lunedì, 34 persone sono state ricoverate all'ospedale di Vatomandry, città costiera nell'est dell'isola, a causa di intossicazione alimentare, che si è poi scoperta derivare dal consumo didi ...

Advertising

CapHarlock1972 : Vidi una ragazzina tremante di freddo. Aveva un vestitino leggero e ben poca speranza in un pasto decente. Mi arrab… - oikawathestar : E COMUNQUE SECONDO ME LEVI MI ODIEREBBE COSÌ TANTO CHE MI DAREBBE IN PASTO AL GIGANTE BESTIA PER POI AMMAZZARLO - peopleofregret : Might have shed a tear per quel “poi ti porto un pasto caldo vegano” ngl - reyyvnyildiz : @RuhumYildizim concordo. che poi mettiamo stiano insieme, se loro stanno in silenzio c'è un motivo. ora non si rend… - Biagio_Farbia : RT @_NonDirmelo_: • Cari turisti. Quelli che scapperanno ai controlli tamponi come l’altro giorno (risultati poi positivi), verranno cercat… -