Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 19 marzo | Cosimo rischia il fallimento

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 19 marzo 2021)e curiosità sulla puntata del 19della soap Il, in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Stefania resta a Milano esi mette nei guai Quest’oggi, venerdì 19, andrà in onda una nuova puntata dell’amata soap Il, su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco alcunedell’appuntamento odierno. Stefania dovrà lasciare Milano e seguire sua zia a Lecco? Fortunatamente no, la giovane è infatti riuscita a convincere Zia Ernesta. Quest’ultima partirà da sola, mentre Stefania si trasferirà nell’appartamento di Maria, Anna e Irene. Ma la giovane sembra essere finita nel mirino ...