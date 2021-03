Il papà di Xbox racconta la sua esperienza con il vaccino anti COVID-19 | ' vaccinatevi | per favore'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 19 marzo 2021) Seamus Blackley, il designer dell'originale, si è rivolto ai social media per condividere le sue esperienze con ilcontro il coronavirus e ha esortato gli altri a presentarsi agli appuntamenti per ilnonostante la disinformazione sulla sua sicurezza. In un breve thread su Twitter, Blackley ha detto di aver ricevuto ilModerna. Ha spiegato che ci sono state 150 persone che hanno perso i loro appuntamenti in una clinica di Los Angeles e che il personale medico non ha potuto più utilizzare i vaccini. Ha continuato dicendo che la disinformazione è pericolosa e che i medici e gli infermieri si stanno mettendo a rischio per aiutare gli altri. "La disinformazione è una tragedia", ha detto. "Non c'è pericolo.per. Fermiamo questo virus. O muterà ...