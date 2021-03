Il nuovo monitoraggio Iss: indice Rt a 1.16. Le Regioni che cambiano colore (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, il monitoraggio Issa del 19 marzo. Le Regioni che cambiano colore. Sono due le Regioni che rischiano il passaggio in zona Rossa dal 22 marzo alla luce del monitoraggio Iss del 19. Coronavirus, il monitoraggio Iss del 19 marzo I dati confermano che la situazione epidemiologica in Italia resta ancora preoccupante e che le misure restrittive adottate dal governo ancora non hanno sortito gli effetti sperati. In realtà come preventivato. L’indice Rt nazionale resta a 1,16, quindi sopra la soglia di allarme. Per quanto riguarda l’incidenza media siamo a 264 casi ogni 100.000 abitanti, quindi anche in questo caso sopra la soglia di allerta. L’ipotesi è che la situazione possa tornare sotto la soglia di allerta ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, ilIssa del 19 marzo. Leche. Sono due leche rischiano il passaggio in zona Rossa dal 22 marzo alla luce delIss del 19. Coronavirus, ilIss del 19 marzo I dati confermano che la situazione epidemiologica in Italia resta ancora preoccupante e che le misure restrittive adottate dal governo ancora non hanno sortito gli effetti sperati. In realtà come preventivato. L’Rt nazionale resta a 1,16, quindi sopra la soglia di allarme. Per quanto riguarda l’incidenza media siamo a 264 casi ogni 100.000 abitanti, quindi anche in questo caso sopra la soglia di allerta. L’ipotesi è che la situazione possa tornare sotto la soglia di allerta ...

