Il nonno muore, assalto all’Ospedale del Mare: “Dove sta il primario!” (VIDEO) (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’Ospedale del Mare è la vergogna di Napoli. Mio nonno in uscita sabato è morto”. E’ diventata virale in poco tempo la diretta Facebook di un ragazzo, che in seguito al decesso del nonno all’Ospedale del Mare di Napoli, ha fatto irruzione insieme a un gruppo di persone all’interno del nosocomio. Non sono chiare al momento le cause del decesso dell’uomo ma alcune persone si sono filmate durante un assalto all’Ospedale del Mare, Dove hanno inveito contro le guardie giurate e medici e preso a calci porte e muri per vendicare la morte del loro familiare, secondo loro deceduto a causa di una scarsa assistenza. L’irruzione è stata mostrata in un VIDEO postato dagli stessi giovani su ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’Ospedale delè la vergogna di Napoli. Mioin uscita sabato è morto”. E’ diventata virale in poco tempo la diretta Facebook di un ragazzo, che in seguito al decesso deldeldi Napoli, ha fatto irruzione insieme a un gruppo di persone all’interno del nosocomio. Non sono chiare al momento le cause del decesso dell’uomo ma alcune persone si sono filmate durante undelhanno inveito contro le guardie giurate e medici e preso a calci porte e muri per vendicare la morte del loro familiare, secondo loro deceduto a causa di una scarsa assistenza. L’irruzione è stata mostrata in unpostato dagli stessi giovani su ...

Advertising

anteprima24 : ** Il nonno muore, assalto all'Ospedale del Mare: 'Dove sta il primario!' (VIDEO) ** - Fracastellana92 : @Michael_Bert_ @L_impenitente @ReEurode @PBerizzi @repubblica @ladyonorato Se non vaccini tuo figlio perché 'i vacc… - poesiebruciate : here I am a piangere come una bambina perché mio nonno ora è in ospedale e mia madre ha appena detto 'se muore doma… - LoreSebastiani : Un nonno che aspetta un nipote per sei anni ogni giorno sul suo balcone e muore senza sapere dove sia finito. Sono… - imnotenough___ : Il nonno mi ha detto: 'Non ti preoccupare, il nonno non muore, vi devo fare compagnia' ???????????? -