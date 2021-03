Il Mozambico si affida ai mercenari nella lotta contro i jihadisti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mozambico affida

Milano Finanza

Quando nel 2020 i ribelli islamisti sono penetrati nel nord del, sono stati gli elicotteri pilotati dai contractor militari sudafricani a salvare le forze governative da una possibile disfatta, che avrebbe minacciato gli investimenti multimiliardari ...Sispesso ad aziende dirette da oligarchi con trascorsi africani, come Igor Sechin, presidente di Rosneft, vicinissimo a Putin, coinvolto nei servizi di sicurezza in Angola e in...Sono celebrati oggi 11 marzo nel cimitero di Michafutene a Matola, in Mozambico (diocesi di Maputo), i funerali di padre Giocondo Pendin, missionario comboniano originario di Villaverla, morto a causa ...Verranno celebrati oggi 11 marzo nel cimitero di Michafutene a Matola, in Mozambico (Diocesi di Maputo), i funerali di padre Giocondo Pendin, missionario comboniano originario di Villaverla, morto a c ...