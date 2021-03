Il “Mono” Burgos pronto per il Newell’s | “Dai tempi del Catania solo cose positive…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo aver affiancato per anni Diego Pablo Simeone, German "per la sua prima esperienza da primo allenatore. Nelle scorse ore, dopo la nomina ufficiale a tecnico del Newell's Old Boys, ecco anche la sua presentazione.Le parole dicaption id="attachment 1109859" align="alignnone" width="788"Newell's Old Boys (Instagram Newell's Old Boys)/captionIntervenuto in conferenza stampa, l'ex assistente di Diego Simeone si è presentato ricordando anche le precedenti esperienze vissute: "Tutte le mie esperienze, dall'Atletico Madrid al, al Racing e in altre squadre, si sono rivelate positive. Sono state tutte grandi esperienze", ha detto. "Voglio trasmettere questa energia alla mia squadra. Per quanto riguarda, invece, le scelte ...