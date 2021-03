Il Milan non ci sta: presentato il ricorso per la squalifica di Rebic (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Milan oggi ha ufficialmente presentato ricorso per la squalifica di due giornate inflitta ad Ante Rebic, espulso nel finale di gara del match contro il Napoli. Il Giudice Sportivo, attenendosi al referto dell’arbitro Pasqua, ha deciso dunque di punire il croato, per espressioni irriguardose. Nei prossimi giorni la Procura Federale dovrà decidere se accogliere tale contestazione o confermare il doppio turno di stop. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Iloggi ha ufficialmenteper ladi due giornate inflitta ad Ante, espulso nel finale di gara del match contro il Napoli. Il Giudice Sportivo, attenendosi al referto dell’arbitro Pasqua, ha deciso dunque di punire il croato, per espressioni irriguardose. Nei prossimi giorni la Procura Federale dovrà decidere se accogliere tale contestazione o confermare il doppio turno di stop. SportFace.

