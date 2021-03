Il Milan e il tabù San Siro: i numeri nel 2021 iniziano a essere pesanti... (Di venerdì 19 marzo 2021) Operazione San Siro fallita. Dopo il k.o. contro il Napoli il Milan perde anche con lo United (0 - 1), e stavolta fa più male: fuori dall'Europa League a marzo. Pogba condanna i rossoneri alla quinta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Operazione Sanfallita. Dopo il k.o. contro il Napoli ilperde anche con lo United (0 - 1), e stavolta fa più male: fuori dall'Europa League a marzo. Pogba condanna i rossoneri alla quinta ...

