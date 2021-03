Il grande centro vaccinale nella Nuvola di Fuksas mostra la debolezza della primula di Boeri (Di venerdì 19 marzo 2021) Il polo congressuale ideato da Massimiliano Fuksas a Roma diventa il più grande centro vaccinale italiano. L’edificio dopo una serie di primati negativi – solo per citarne alcuni: oltre ai faraonici costi e ai tempi biblici per la sua realizzazione, è forse l’unico al mondo che, dopo quattro inaugurazioni da quattro diversi sindaci e un Presidente del Consiglio, continua a essere cantierizzato – trova il suo riscatto come presidio vaccinale, guadagnandosi il primato dell’efficienza e della funzionalità, e garantendo a chi si vaccina un’esperienza esteticamente di grande impatto, se si pensa agli spazi anonimi, approssimativi e sciatti delle Asl e degli ospedali romani. Ma ha anche un altro merito: a mio avviso, dimostra con evidenza plastica la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Il polo congressuale ideato da Massimilianoa Roma diventa il piùitaliano. L’edificio dopo una serie di primati negativi – solo per citarne alcuni: oltre ai faraonici costi e ai tempi biblici per la sua realizzazione, è forse l’unico al mondo che, dopo quattro inaugurazioni da quattro diversi sindaci e un Presidente del Consiglio, continua a essere cantierizzato – trova il suo riscatto come presidio, guadagnandosi il primato dell’efficienza efunzionalità, e garantendo a chi si vaccina un’esperienza esteticamente diimpatto, se si pensa agli spazi anonimi, approssimativi e sciatti delle Asl e degli ospedali romani. Ma ha anche un altro merito: a mio avviso, dicon evidenza plastica la ...

