IL FILM – Protesta contro De Luca. Polizia e Carabinieri tolgono casco (Di venerdì 19 marzo 2021) Piccoli imprenditori, partite Iva, mamme no- dad (anche stavolta con gli occhi… ridenti e fuggitivi), autonomi. La carovana di persone in contestazione contro De Luca ha bloccato la city per tutta la mattina di venerdì. Atteso al Genio Civile per il consueto appuntamento-social settimanale, il Governatore ha però preferito registrare altrove. Quando i manifestanti lo hanno appreso, l'incazzatura è diventata rabbia. Ottimo il lavoro delle Forze dell'Ordine: hanno controllato e lasciato fare. Non si sono intromesse, non hanno cercato di indirizzare, restringere, incanalare la Protesta. Anzi: la sensibilità dei dirigenti ha determinato il significativo accoglimento della richiesta di "togliersi il casco". Carabinieri e Poliziotti hanno appeso gli elmetti al collo ed è scattato ...

