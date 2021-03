Il discorso all’Onu e gli “she, she, she camps” di Eleonor (Di sabato 20 marzo 2021) La condizione femminile è lo specchio della democrazia. Senza la partecipazione delle donne al processo decisionale la democrazia è imperfetta. Senza uguaglianza non può esserci democrazia. Sono i tre concetti chiave dell’intervento svolto da Kamala Harris il 16 marzo alla 65a Commissione dell’Onu sullo Stato delle donne, nel quale la vicepresidente degli Stati Uniti ha sottolineato che la salute della democrazia dipende dall’assunzione di una responsabilità collettiva verso i valori declinati nella Dichiarazione Universale del 1948, fra i quali la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 marzo 2021) La condizione femminile è lo specchio della democrazia. Senza la partecipazione delle donne al processo decisionale la democrazia è imperfetta. Senza uguaglianza non può esserci democrazia. Sono i tre concetti chiave dell’intervento svolto da Kamala Harris il 16 marzo alla 65a Commissione dell’Onu sullo Stato delle donne, nel quale la vicepresidente degli Stati Uniti ha sottolineato che la salute della democrazia dipende dall’assunzione di una responsabilità collettiva verso i valori declinati nella Dichiarazione Universale del 1948, fra i quali la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

blackthunderoad : Oggi talmente stabile che sto per andare a rivedere il discorso all'ONU di Namjoon e la class 2020 perché ho bisog… - nebraskys : Namjoon è una di quelle persone che poi arriva al mio cuore, più mi sento toccata nel profondo. Il suo discorso all… - puntualeh : @raffaella27384 no no, no, è un discorso all'ONU del 2019. -

Ultime Notizie dalla rete : discorso all’Onu Draghi, il discorso di oggi su vaccini, misure anti Covid e bilancio Corriere della Sera