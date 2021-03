Il direttore Aifa Magrini: "Vaccino sicuro e adatto a tutti, non prendere anticoagulanti" (Di venerdì 19 marzo 2021) "Non ci saranno sostanziali controindicazioni, neanche per chi assume la pillola anticoncezionale, che non provoca un aumento di rischio". Italia in controtendenza rispetto ad altri paesi europei. Dopo la ripresa delle somministrazioni, le Regioni si riorganizzano per recuperare... Leggi su repubblica (Di venerdì 19 marzo 2021) "Non ci saranno sostanziali controindicazioni, neanche per chi assume la pillola anticoncezionale, che non provoca un aumento di rischio". Italia in controtendenza rispetto ad altri paesi europei. Dopo la ripresa delle somministrazioni, le Regioni si riorganizzano per recuperare...

