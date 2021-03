Il decreto Sostegni è una presa in giro: gli aiuti copriranno al massimo il 5% delle perdite (Di venerdì 19 marzo 2021) Per ristoratori, imprenditori e negozianti ancora in attesa di aiuto da parte di un governo sempre più latitante, che ricorre a restrizioni e chiusure come unico modo per affrontare la crisi, le brutte notizie sembrano non finire mai. Dopo tante promesse, infatti, i soldi che l’esecutivo Draghi si appresta a dare in mano a chi si è trovato nell’impossibilità di lavorare, oltre all’estremo ritardo, saranno anche pochi, pochissimi. copriranno un massimo del 5% delle perdite registrate nel corso del 2020, anno drammatico per tanti settori, ormai in ginocchio. L’ennesima presa in giro verso le famiglie italiane. Stanto all’ultima bozza del decreto Sostegni, del quale è già ampiamente trapelato il contenuto, il totale stanziato sarà di 11,1 miliardi, che ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 marzo 2021) Per ristoratori, imprenditori e negozianti ancora in attesa di aiuto da parte di un governo sempre più latitante, che ricorre a restrizioni e chiusure come unico modo per affrontare la crisi, le brutte notizie sembrano non finire mai. Dopo tante promesse, infatti, i soldi che l’esecutivo Draghi si appresta a dare in mano a chi si è trovato nell’impossibilità di lavorare, oltre all’estremo ritardo, saranno anche pochi, pochissimi.undel 5%registrate nel corso del 2020, anno drammatico per tanti settori, ormai in ginocchio. L’ennesimainverso le famiglie italiane. Stanto all’ultima bozza del, del quale è già ampiamente trapelato il contenuto, il totale stanziato sarà di 11,1 miliardi, che ...

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - popoloZeta : RT @strange_days_82: Borghi ( Lega ) sul decreto Sostegni. Da ascoltare #Agorarai #Borghi #Lega @LegaSalvini @borghi_claudio https://t.c… - IlConfalonieriF : Io non volevo dirlo.. ma questo decreto sostegni mi pare la stessa presa per il culo dei precedenti... ma ampliata… -