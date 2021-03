‘Il Colibrì’ diventa un film | Savino | Moretti e Smutniak i primi nomi del cast

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Inizieranno a giugno le riprese del nuovodi Francesca Archibugi, Il colibrì, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi Il Colibrì, il celebre romanzo di Sandro Veronesi,un. Ancora non si conoscono tutti i dettagli, ma, secondo quanto riportano i magazine di settore, la sceneggiatura è stata firmata da Francesca Archibugi, Laura Paolucci e Francesco Piccolo, mentre le riprese inizieranno a giugno tra Roma, Parigi, Firenze e la costa toscana. Intanto, sono in corso i provini per ildelprodotto da Fandango in collaborazione con Rai Cinema, ma già si conoscono alcuni degli attori principali del. Il personaggio principale della storia è Marco Carrera, che sarà interpretato da Pierfrancesco. Si sa inoltre, che accanto a ...