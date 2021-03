Il Chelsea su Dybala: offerti due giocatori (Di venerdì 19 marzo 2021) Dall’ Inghilterra giunge la notizia che il Chelsea starebbe monitorando con attenzione la situazione legata al futuro di Paulo Dybala, la cui firma per il rinnovo del contratto con la Juventus, in scadenza nel 2022 tarda ad arrivare. I Blues potrebbero inserirsi offrendo 55 milioni di euro più due giocatori. Perchè la Juventus potrebbe cedere Dybala? La delusione per la precoce eliminazione dalla Champions League sta imponendo alla Juventus profonde riflessioni sull’organico a disposizione. La volontà di affidarsi a giovani di prospettiva sacrificando pezzi da novanta, difficilmente sostenibili economicamente per via degli alti ingaggi, sta facendo sempre più breccia tra i vertici bianconeri. E cosi che in lista di sbarco è finito nuovamente il numero 10 argentino che la società aveva gà tentato di cedere due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Dall’ Inghilterra giunge la notizia che ilstarebbe monitorando con attenzione la situazione legata al futuro di Paulo, la cui firma per il rinnovo del contratto con la Juventus, in scadenza nel 2022 tarda ad arrivare. I Blues potrebbero inserirsi offrendo 55 milioni di euro più due. Perchè la Juventus potrebbe cedere? La delusione per la precoce eliminazione dalla Champions League sta imponendo alla Juventus profonde riflessioni sull’organico a disposizione. La volontà di affidarsi a giovani di prospettiva sacrificando pezzi da novanta, difficilmente sostenibili economicamente per via degli alti ingaggi, sta facendo sempre più breccia tra i vertici bianconeri. E cosi che in lista di sbarco è finito nuovamente il numero 10 argentino che la società aveva gà tentato di cedere due ...

Advertising

Alessan74809959 : Svendere #Dybala per 55 milioni al Chelsea che per quegli scarpari di #Havertz e #Werner hanno speso 135 milioni mi… - monojuve : Il Chelsea fa sul serio per #Dybala. Il club inglese sarebbe pronto a presentare un'offerta di 50 milioni di euro a… - junews24com : Calciomercato Juve: Abramovic punta Dybala. Pronta l’offerta - infoitsport : Dall'Inghilterra - Tottenham e Chelsea pronte a tornare all'assalto di Dybala - susydigennaro : RT @napolimagazine: STAMPA ARGENTINA - Il Chelsea mette Dybala nel mirino -